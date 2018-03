Diesel in België nu duurder dan benzine

'Adaptieve cruise control' sluipmoordenaar voor motorrijders

7:35 Adaptieve cruise control (ACC) is een zegen. In de file, op 80 kilometerwegen en wanneer er niemand op de weg is. Maar het radargestuurde systeem heeft ook een schaduwzijde. Motorrijders die op of aan de rand van een rijstrook rijden, worden vaak niet 'gezien' door het systeem.