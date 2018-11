Dieselverbod Duitsland breidt zich uit naar snelwegen

Het gaat om de snelweg A40, die in Essen dwars door de stad loopt. Op verschillende plekken werd in Essen al eerder gemiddeld 50 microgram stikstof per kubieke meter gemeten. Toen de gemeente niet ingreep, stapte actiegroep Deutsche Umwelthilfe (DUH) naar de rechter.

Die bepaalde dat niet alleen in Essen, maar ook in Gelsenkirchen allerlei straten op slot moeten voor diesels met Euro 4 of lager. Een daarvan is dus de snelweg A40. En in tegenstelling tot een verbod in het stadscentrum, dat automobilisten nog steeds met meerdere andere opties laat rondreizen, kan een Autobahn-verbod grote invloed hebben op het leven van forenzen die gewend zijn om tussen steden te reizen.