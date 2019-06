Dit automerk vertelt artsen straks direct na crashes welke verwondingen inzittenden hebben

Hoe het systeem precies gaat werken, is niet duidelijk. Maar het is gebaseerd op kunstmatige intelligentie, ongevallenanalyses en digitale crashtest-simulaties. Op basis van de impact wordt de aanrijding geanalyseerd, waarna direct een gedetailleerde rapportage over de mogelijke verwondingen van de inzittenden kan worden gestuurd naar toesnellende hulpdiensten. Volgens Hyundai vindt dit alles plaats binnen zeven seconden na de crash.



Hyundai hoopt dat de hulpverlening na ongevallen hiermee verbeterd kan worden. Als het systeem werkt, is het in potentie erg waardevol. De eerste paar minuten na een ongeval zijn immers cruciaal. Hoe meer details er kunnen worden verzameld, hoe beter de hulpverlening kan reageren en kan bepalen welke hulp passend is.



De data van de crash wordt na afloop vergeleken met de ware verwondingen, zodat het systeem steeds betere analyses kan maken. Wanneer het systeem wordt ingevoerd, is niet bekendgemaakt.