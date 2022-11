Dit betekent het kleine extra cijfer op kentekenplaten (en tot deze hoogte kan het oplopen)

Bij omwisselen geen duplicaatcode

Kentekenplaat vermist

Het wordt anders als je een kentekenplaat vervangt omdat hij vermist is. Dan krijgt het kenteken een volgnummer, op de plaat, van het aantal keren dat hij is vervangen vanwege vermissing. Dan zie je dus een 1, 2 of hoger cijfer boven of onder een van de strepen van het kenteken staan. Als er meer dan negen maal een nieuwe kentekenplaat is afgegeven, dan verplaatst het getal van boven de streep naar onder de streep. Dit alles wordt gedaan om te voorkomen dat iemand anders de verloren kentekenplaat gebruikt voor een ramkraak, veel te hard rijden of tanken zonder betalen en jij daardoor in de problemen komt. Immers: jouw goede kentekenplaat is nu te herkennen aan het extra getal dat erop staat.