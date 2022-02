Dit bizarre voertuig is camper, boot en elektrische fiets ineen en kost 14.500 euro

Met deze ‘woonboot-trike’ trek je waarschijnlijk wel de aandacht, ook al omdat de Z-Triton een fiets is met een elektromotor die snel om te bouwen is tot een elektrisch aangedreven boot en een tweepersoons caravan. Het apparaat is voorzien van verlichting, schijfremmen, een claxon, USB-poorten en, volgens de fabrikant, een comfortabele bestuurdersstoel. Ook aan boord: twee bidonhouders, een koffiebekerhouder, een opklapbare passagiersstoel en een zogenaamde pet seat voor je huisdier, die verwisselbaar is voor een kinderzitje.

Volledig scherm Zeltini Z-Triton. © Zeltini

Als je het water in wilt, moet je de twee wielen op de achteras inklappen, de kleine rubberen pontons opblazen en de rijrichting veranderen: de achterkant van de fiets is nu plotseling de boeg van de boot. Een elektrische 12-volt buitenboordmotor met een koppel van 54 Newtonmeter neemt dan de voortstuwing over. De fietscamper-amfibie is geschikt voor meren en rivieren, maar niet voor de zee.

Je kunt ook koken, eten aan tafel en na het verwijderen van de stoelen met twee personen slapen op een bed van twee meter lang en 85 centimeter breed. Voor het vervoer over land is de Z-Triton voorzien van twee verstelbare stoelen, dimlicht, grootlicht en parkeerlichten. Ook een ruitenwisser, een voltmeter, richtingaanwijzers, een claxon, een Z-vormig stuur, interieurverlichting, een 12-volt stopcontact, een klok en een thermometer zijn standaard. Het voertuig is voorzien van een 1,5 kilowatt (2 pk) sterke elektromotor om de trapaandrijving te ondersteunen en voor de aandrijving op het water is een elektromotor van 1,15 kilowatt (1,56 pk) aan boord.

Puur elektrisch kun je tien kilometer over het water reizen. Als de accu leeg is, kunnen de inzittenden gebruik maken van de meegeleverde opklapbare peddels. Zes zonnepanelen wekken groene stroom op. Het vehikel wordt gebouwd in Letland en wordt grotendeels gemaakt met duurzame materialen als hennep en bioplastic. De Z-Triton is volgens zijn ontwerpers het ideale vervoermiddel voor een wereldreis. De eerste exemplaren worden in de zomer uitgeleverd.

