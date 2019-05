Dit boek over Bentley is duurder dan een huis

Het boek, ‘The Bentley Centenary Opus’ genaamd, heeft pagina’s die meer dan 1,5 meter lang zijn om ervoor te zorgen dat alle details goed te zien zijn. Sommige hoofdstukken zijn voorzien van speciale uitklap-pagina's met foto’s van maar liefst 6,5 meter lang.

Volledig scherm Bentley boek © Bentley

Het boek is gelimiteerd tot 500 exemplaren en je hoeft geen Bentley-klant te zijn om er een te reserveren. Je hoeft ook geen multimiljonair te zijn, want de prijs begint bij € 3.400. Dit is voor de standaard Centenary-editie, met een kaft die is gemaakt van hetzelfde leer dat wordt gebruikt voor Bentley-interieurs. Het is voorzien van de handtekening van de ontwerpbaas van het merk, Stefan Sielaff.

Volledig scherm Bentley boek © Bentley

Iets duurder is de Mulliner-editie, die 14.000 euro kost. Er worden er slechts 100 van geproduceerd en elk exemplaar wordt geleverd met een tour door de Bentley-fabriek en een overnachting in 5-sterren Hotel Café Royal in Londen. Ook standaard: de handtekening van Bentley-CEO Adrian Hallmark, plus een deel van het rubber van de linker voorband van de Bentley Speed ​​8, de racewagen die Le Mans won tijdens de 24 uur van 2003.

Volledig scherm Bentley boek © Bentley