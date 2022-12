Dit Duitse premium-merk is het minst betrouwbaar volgens Brits onderzoek

Na de fabrieksgarantie

Bij het onderzoek zijn alleen gegevens gebruikt van auto’s die buiten hun fabrieksgarantie vallen. Dat betekent dat de minimumleeftijd voor de steekproef drie jaar is. De maximale leeftijd voor auto’s die in de analyse zijn opgenomen, is tien jaar. Het gaat om een analyse van 131.000 autopolissen van het bedrijf in de jaren 2021 en 2022, die in handen is van de Britse krant Daily Mail.