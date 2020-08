Dit gebeurt er als je automotor op hol slaat

Het op hol slaan van een motor wordt meestal veroorzaakt door het aanzuigen van motorolie, bijvoorbeeld door een lekkage. In veel gevallen gaat het hierbij om dieselmotoren. De motor loopt dan op deze motorolie en wil niet uit, ook niet als je de contactsleutel verwijdert. De motorolie is dan de brandstof in plaats van de diesel en dan kan het blok compleet op hol slaan. Daarbij kunnen ook bijvoorbeeld laagtoerige dieselmotoren meer dan 10.000 toeren draaien.

Dat het goed mis kan gaan, bewijst onder meer deze Nederlandse video. Een Volvo-motor rookte enorm, totdat het blok de geest gaf. Een Amerikaanse Youtuber besloot vorig jaar te kijken wat er gebeurt als een motor plankgas toeren draait. Acht minuten en een hoop rook later was het over en uit voor de aandrijflijn. De motor ontplofte weliswaar niet, maar het is duidelijk niet iets wat je zelf wilt meemaken. Ook omdat delen uit het binnenste van de motor soms meters werden weggeslingerd.

Wanneer het je overkomt tijdens het rijden, moet je de auto in zijn neutraal proberen te zetten en zo snel mogelijk de auto verlaten. Een manier om een op hol geslagen motor uit te schakelen, is door bijvoorbeeld met een doek te proberen de luchtinlaat te blokkeren, of te zorgen dat de brandstoftoevoer wordt gestopt. Dat kun je natuurlijk het beste overlaten aan de brandweer.