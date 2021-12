Dit gebeurt er als je doorrijdt met een lekke band

Beginnen met rijlessen? Reken dan maar op maandenlan­ge wachttijd: ‘Ik moet mensen afwijzen’

Wie denkt zich ‘even’ te kunnen inschrijven bij een rijschool en een week later achter het stuur te zitten, komt bedrogen uit. Niet alleen de wachtrijen voor theorie-en praktijkexamens zijn enorm, ook rijscholen hebben momenteel maandenlange wachttijden. ,,Ik moet echt mensen afwijzen, want vol is vol.”

