Dit gebeurt er wanneer je een auto met automaat bij 100 km/u in zijn achteruit zet

Steenrijke oliemag­naat (80) omgekomen bij gruwelijk ongeluk met oldtimer, echtgenote kritiek

4 november Een 80-jarige man is dit weekend in Londen overleden nadat hij was gecrasht met zijn auto uit 1903. Het gaat om de steenrijke oliemagnaat Ron Carey uit het Canadese Calgary. De man nam waarschijnlijk de verkeerde afslag tijdens zijn deelname aan een rally. Hij zat achter het stuur van een Knox Runabout ‘Old Porcupine’ voertuig uit 1903 tijdens de London naar Brighton Veteran Car Run.