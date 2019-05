Dit ijzersterke legervoertuig is ook een ideale camper (en gewoon te koop)

De Pinzgauer werd ontwikkeld en gebouwd door Steyr Puch voor de Oostenrijkse strijdkrachten in Graz. De minitruck behoort volgens kenners tot de beste terreinauto's ter wereld. De ontwikkeling ervan begon in 1964 en in 1971 werden de eerste modellen afgeleverd. De 4x4 werd vernoemd naar een beroemd Oostenrijks paardenras.



In totaal werden meer dan 30.000 exemplaren gebouwd. De Pinzgauer is verkrijgbaar met benzine- of dieselmotor. De diesels zijn echter duidelijk in de minderheid. Het model is gemaakt als een kort 4x4-model of als een langere 6x6 met drie assen. Met gesloten dak diende de wagen als radio- en commandoauto en met dak van canvas als transportvoertuig.



Hoewel Pinzgauer ook civiele uitvoeringen kon leveren, zoals een brandweerauto-variant, kwamen de meeste modellen in het leger terecht. Naast bij het Oostenrijkse leger diende de Pinzgauer in de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Saoedi-Arabië, Jordanië en vele andere landen. In het Verenigd Koninkrijk werd de Pinzgauer tot 2007 gebouwd, in Oostenrijk werd de productielijn in het jaar 2000 gesloten.