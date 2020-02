Dit is de boete als je een kruispunt blokkeert, ook al rijd je door groen

Het is dus een kwestie van goed kijken of het verkeer doorrijdt voordat je een kruising oprijdt. Doe je dat niet, dan is dat een feitcode R331 en loop je het risico op een boete van maar liefst 240 euro. In een onderzoek uit 2011 in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat het in meer dan de helft van de gevallen gaat om manifestatiedrang. Daarmee wordt waarschijnlijk bedoeld dat de algehele doorstroming voor veel automobilisten ondergeschikt is aan het individuele belang.