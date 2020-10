Dit is de Cupra Formentor: eindelijk een echte Cupra (en geen Seat)

De naald van de toerenteller klimt tot boven de 4000. Het motorgeluid van de 310 pk sterke Cupra Formentor zwelt aan, het ESP is uitgeschakeld. We staan aan de startstreep van een testcircuit van Audi, op het vliegveld van München. Zowel het gaspedaal als het rempedaal wordt vol naar de bodem gedrukt. Tien seconden wachten, en dan gaat de voet van de rem. Dankzij de launch control lijkt de Formentor daadwerkelijk gelanceerd te worden. Eerst plankgas op het rechte stuk, vervolgens een aantal snelle bochtcombinaties.

Dan zien we vlak voor een krappe bocht een bord met de tekst ‘brake’ – gevoelsmatig te laat. Krachtig remmen dus. Héél krachtig. Waren we te overmoedig en knallen we met een gloednieuwe auto tegen de vangrail? Welnee. De banden piepen, de achterkant breekt uit, maar wordt keurig opgevangen. Driftend gaan we de bocht door. Fluitje van een cent… Fijne auto, die Cupra Formentor.

Mattias Ekström

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we niet zelf reden, maar met een grote glimlach én happend naar adem op de bijrijdersstoel zaten. De Cupra Formentor werd bestuurd door DTM- en rallykampioen Mattias Ekström. Hij heeft Cupra geholpen met de afstemming van de Formentor. Als we na Ekström zelf het circuitrondje doen, piepen onze stresshormonen harder dan de banden.

De Formentor is het eerste écht nieuwe model van Cupra. Vroeger kregen de allersnelste modellen van Seat dit achtervoegsel, maar die tijd is voorbij. In het voorjaar van 2018 werd Cupra een apart merk naast Seat. Tot nu toe sloegen we nog niet steil achterover van wat het Spaanse merk liet zien. We moesten het doen met bestaande Seat-modellen die met wat kunstgrepen tot Cupra werden verbouwd. De Cupra Leon en de Cupra Ateca waren vooral aan het logo te onderscheiden van hun minder vermogende Seat-broeders. Maar Cupra is eindelijk op stoom. Na de Formentor komt volgend jaar de elektrische El-Born.

Cupra’s plannen

Waartoe is Cupra nu precies op aarde en wat voor merk is het? Het antwoord is nog niet zo eenvoudig. Cupra is een submerk van Seat, maar zonder Seat-logo’s. Je kunt de constructie vergelijken met die van Citroën en DS. Wie een gezinsauto zonder al te veel fratsen wil, kan bij Seat terecht. Mag het enerverender, dan verwelkomt Cupra je graag. Cupra richt zich op twee dingen: snelle auto’s én elektrische auto’s.

Op dit moment moet je nog bij geselecteerde Seat-dealers aankloppen om je Cupra te bestellen. Later komen er speciale Cupra Garages, die wat hipper uitgedost worden dan een gewone dealer. Geen klinische autopaleizen, maar (zo stellen we ons voor) een bar met exotische muziek, veel sloophout en loungestoelen. Op dit moment is er alleen een Cupra Garage in Hamburg, maar zeer waarschijnlijk krijgen we er ook eentje in Nederland.

Net als bij het merk Cupra kun je je ook bij de Formentor afvragen wat het is: het is geen klassieke hatchback met vijf portieren, maar ook geen SUV. Hij valt overal tussenin. Met zijn lengte van 4,45 meter is hij 25 centimeter langer dan de Seat Leon, hij is ook iets hoger.

De Formentor mag dan de eerste echt nieuwe Cupra zijn, hij maakt wel gebruik van vertrouwde techniek van de Volkswagen-groep. Zo staat hij op hetzelfde platform als de Volkswagen Golf en de Seat Leon. Ook de 310 pk sterke tweeliter TSI-motor waarvan het topmodel van de Formentor gebruikmaakt, komt uit de schappen van Volkswagen. Bij de Formentor wordt hij gekoppeld aan een zeventraps transmissie met dubbele koppeling en vierwielaandrijving. De naam is afgeleid van de Cap de Formentor, een rotsformatie op Mallorca.

Spaanse agressie

Aan het uiterlijk zie je direct dat de Cupra Formentor niet bedoeld is voor mensen die zo zuinig mogelijk van A naar B willen rijden. Daar zorgen de lange motorkap, grote luchtinlaten aan de voorkant, scherpe lijnen en een prominent Cupra-logo op de grille voor. De achterlichtunits zijn, net als bij de Seat Leon, met elkaar verbonden via een lichtstrip. Vier uitlaatpijpen, twee aan elke kant van de diffuser, dragen ook hun sportieve steentje bij. De aflopende daklijn mondt uit in een joekel van een spoiler. Ondanks deze aflopende daklijn kun je uitstekend achter in de Formentor zitten. Zelfs mensen langer dan 1,90 meter zitten niet met hun hoofd tegen het dak of met de knieën tegen de voorstoel gedrukt.

Over de prestaties van de Formentor zal geen eigenaar klagen: de 0-100 is klaar in 4,9 seconden, de topsnelheid is op 250 km/u begrensd. Als je je niet laat verleiden door alle sportieve rijprogramma’s en je je braaf aan de snelheid houdt, belooft Cupra een gemiddeld verbruik van 1 op 12,1.

Heavy metal

De Cupra Formentor heeft twee grote knoppen op het stuur. Dat zijn dan wel meteen de enige knoppen, want de overige functies bedien je via een touchscreen of met spraaksturing, die je activeert door ‘hola, hola’ te roepen. Liever zien we de fysieke knoppen terug…

Met één van de knoppen start je de motor, met de andere kun je wisselen tussen de rijprogramma’s. De Formentor biedt er liefst vijf: Comfort, Sport, Cupra, Offroad en Individual. Begin je in Comfort, dan houdt de 310 pk sterke motor zich netjes op de achtergrond. In Sport dringt hij zich al meer op, maar pas in standje Cupra wordt hij oorverdovend. De viercilinder klinkt als de zanger van een heavymetalband, die zijn stembanden heeft opgewarmd en het wereldleed eindelijk ongeremd van zich kan afschreeuwen. Het onderstel krijgt een steviger afstemming, de besturing is directer en het motorgebrul wordt intenser naarmate het toerental hoger wordt. Je waant je een beetje Mattias Ekström. Wie durft, schakelt het ESP uit. Let wel, bij Cupra is uit ook écht uit. Als je vlak voor de bocht terugschakelt, gaat dat met een dot tussengas gepaard.

Op de Duitse Autobahn is de Formentor zelfs bij een snelheid van 220 km/u nog stoïcijns; veel BMW-en Audi-rijders schieten naar de rechterrijstrook als de Cupra in hun binnenspiegel opdoemt. De bravoure van de Formentor past wel bij het jonge merk met grote ambities.

Geen koopje

De snelste versies van de Cupra Formentor krijgen de afkorting VZ achter hun naam, afgeleid van ‘veloz’, het Spaanse woord voor snel. De prijs van de Cupra Formentor VZ met 310 pk ligt rond de €63.000, net als de Cupra Ateca. Met zo’n hoog bedrag hoeft Cupra waarschijnlijk geen extra personeel aan te nemen om alle orders te verwerken.

In 2021 komen ook plug-in hybride-versies van de Cupra Formentor, die een stuk vriendelijker geprijsd zijn. Er verschijnen twee varianten, één met 204 en één met 245 pk. Prijzen liggen tussen de €40.000 en €45.000.

