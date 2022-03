Dit is de duurste Tesla aller tijden

Het is het beste leerlingen­ver­voer van de stad, maar Micky’s dochter is bijna altijd te laat op school

Altijd gaat er wat mis sinds de dochter van Micky Dekker met het leerlingenvervoer naar school gaat. De taxi is er niet, komt te laat of haar kind staat niet op de lijst. De directeur van de vervoerder begrijpt haar frustratie. Tegelijkertijd is hij trots op het hoge cijfer in het tevredenheidsonderzoek - iets waar moeder Micky helemaal niks van merkt. Oftewel: hoe pijnlijk is het om een uitzondering op de regel te vormen? Een tweeluik.

22 februari