Dit is de eerste 'Outlaw' Ferrari ter wereld

Klassieke auto’s zijn prachtig en vaak zeldzaam. Maar ze rijden in een aantal gevallen ronduit slecht. Te weinig vermogen, een te slap onderstel en nauwelijks comfort aan boord. En dus zijn er mensen die het aandurven om een haakse slijper in oude auto’s te zetten om ze aan te passen of te moderniseren. Het Amerikaanse merk Singer bouwt bijvoorbeeld al jarenlang klassieke Porsches 911 die beter zijn dan nieuw.

400 pk

Maar aan een Ferrari had nog een bedrijf zich gewaagd. Totdat de Amerikaanse miljonair David Lee, investeerder en eigenaar van horlogewinkels, een Ferrari Dino kocht en deze voorzag van allerlei moderne design-elementen. De wielkasten werden uitgebouwd, er kwamen nieuwe velgen onder, de koplampen werden afgedekt met een kunststof kap en de motor is nu zichtbaar door een doorzichtige koolstofvezel afdekplaat. Ook liet hij de auto opnieuw bekleden en verving hij de slappe zescilinder motor voor een 400 pk sterke V8.

1 miljoen dollar

Het resultaat is ingetogen, maar toch stijlvol. Lee zelf is zó enthousiast over het resultaat dat hij 25 van deze ‘outlaws’ gaat produceren onder de naam Monza 3.6 Evo. Kosten: 1 miljoen dollar per stuk. Volgens hem zijn er genoeg mensen die kunnen leven met een klassieker die is aangepast aan de moderne tijd. ,,Het zijn gelukkig niet allemaal puristen meer tegenwoordig .’’