Dit is de grootste motor ter wereld

Vak Apart Jan de Goederen repareert giganti­sche scheepsmo­to­ren: ‘In principe hetzelfde als een brommertje’

Jan de Goederen uit Nootdorp repareert scheepsmotoren. Gigantische machines van meerdere verdiepingen hoog. ,,Voordat ik scheepsmotoren ging repareren, werkte ik aan vrachtwagens dus ik was wel wat gewend. Maar toen ik voor de eerste maal in de machinekamer in het ruim van de Koningin Beatrix, de veerboot van Hoek van Holland naar Harwich, stond, was ik wel even onder de indruk.’'

21 november