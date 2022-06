‘Dit is de saaiste auto aller tijden’

De wereld kent tal van saaie auto's, sommige vele malen saaier dan andere. Hagerty, een van de grootste experts in klassieke auto's, heeft op basis van een groot aantal parameters ontdekt wat de saaiste en meest doorsnee auto aller tijden is.

Hagerty is 's werelds grootste bedrijf als het gaat om de prijswaardering van klassieke auto's. In de databank zijn de actuele prijzen voor nagenoeg alle klassiekers opgeslagen. Hagerty is tevens organisator van het Festival of the Unexceptional: een klassieke autoshow waarbij alleen maar saaie en alledaagse auto’s welkom zijn. Het festival wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden in Groot-Brittannië.

Blauw

In de top tien van de saaiste modellen aller tijden staat steevast een groot aantal Austins. Om erachter te komen wat de saaiste auto aller tijden is, analyseerde Hagerty de deelnemers en winnaars van het festival van voorgaande jaren. Hoewel de kleuren beige en bruin het vaakst worden geassocieerd met saaie en onopvallende auto's, ontdekte Hagerty dat blauw de meest voorkomende kleur is van voertuigen die in het verleden tot meest onopvallende auto werden verkozen. (tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Dit is volgens een rekenmodule van Hagerty de saaiste auto aller tijden. © Veikl.com

Volgens Hagerty moest de saaiste auto aller tijden een vierdeurs sedan zijn, idealiter gebouwd in de jaren 80 en geproduceerd door een Britse fabrikant, waarvan de laatste veelvuldig moet voorkomen op de deelnemerslijsten van het Festival of the Unexceptional. Het instituut kwam al snel uit bij het Merk Austin, want 12,5 procent van alle auto's op het evenement had een logo van dit inmiddels ter ziele gegane merk op de motorkap.

‘Austin Montego is de saaiste auto’

De uiteindelijke winnaar bleek een babyblauwe Austin Montego uit 1989. Volgens James Mills, redacteur van Hagerty UK, werd het model werd in elkaar geflanst tijdens de laatste, slappe jaren van British Leyland. ,,De Montego is net zo saai als Montego Bay uitnodigend is. En ondanks de belofte van het bedrijf dat de Montego de auto was die de bestuurder op de eerste plaats zette, stond de auto vaker langs de weg met pech dan dat-ie reed.”

Aantal Montego's liep in kwart eeuw terug met 99,98 procent

De sedan, die in de jaren 80 en 90 veelvuldig werd verkocht in Engeland en ook in Nederland werd verkocht, werd van 1984 tot 1988 geproduceerd door British Leyland en daarna tot 1995 door de Rover Group. Er zijn in totaal 436.000 Montego’s verkocht, maar echt duurzaam waren ze niet, want volgens de Britse RDW waren er in 2020 nog maar 34 geregistreerde exemplaren over. Dat betekent een daling van 99,98 procent in een kwart eeuw.

