Dit is de snelste elektrische auto ter wereld

Niet helemaal. Dit is de Genovation GXE. Natuurlijk is hij gebaseerd op de Corvette van de vorige generatie, maar in deze auto heeft de dikke V8 in het vooronder plaatsgemaakt voor een krachtige elektrische aandrijflijn.



Het model heeft vijf accu's en twee elektromotoren van 300 kW voor een gecombineerd vermogen van 800 pk en 949 Nm koppel. Ook beschikt de GXE over een transmissie met acht versnellingen, tamelijk ongewoon voor een elektrisch voertuig, maar ideaal om het model een duizelingwekkende topsnelheid te geven.