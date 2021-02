Dit is het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland

Het stuk snelweg waar vorig jaar de meeste ongevallen gebeurden is de laatste kilometer van de A7 in het Knooppunt Zaandam. Dit is een van de weinige plekken in het land waar doorgaand verkeer een afslag moet nemen om de weg te vervolgen, met alle gevolgen van dien.

Automobilisten die vanuit Purmerend onderweg zijn naar Amsterdam, komen direct na die afslag terecht in een scherpe bocht naar links. Hier geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Wie die limiet negeert, loopt het risico in de vangrail te belanden. Dat gebeurde in 2020 in totaal 43 keer. Een en ander blijkt uit data van de Stichting Incident Management Nederland.

Lees ook In deze landen liggen de dodelijkste wegen van Europa



Het beruchte deel van de A7 stond al eerder hoog op de ranglijst van gevaarlijkste wegvakken van het land. In 2013 vonden hier 44 ongevallen plaats. In 2014 werd het wegdek vernieuwd en daarna volgden enkele jaren met minder brokken. Maar sinds 2018 gaat het weer vaak mis.

De lijst met gevaarlijke wegvakken met een lengte van 5 kilometer wordt als voorheen aangevoerd door de oostbaan van de A16 ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Hier moesten bergingsbedrijven vorig jaar 98 keer uitrukken. Dat was weliswaar 15 procent minder dan in 2019, maar op andere drukke wegvakken in het land was de daling van het aantal aanrijdingen vorig jaar veel groter. Zo liep het aantal ongevallen in het aanpalende wegvak tussen Brienenoordbrug en Terbregseplein terug met meer dan 30 procent, van 119 in 2019 naar 81 in het afgelopen jaar. En op de westbaan van de A10 in Amsterdam-West (hectometerpaal 20,0 - 24,9 Li) werd het aantal ongevallen zelfs gehalveerd, van 112 in 2019 naar 55 in 2020.

Gouwe Aquaduct

Opvallende afwezige in de hitlijst van gevaarlijke wegvakken is deze keer de noordbaan van de A12 ter hoogte van het Gouwe Aquaduct (hectometerpaal 27,0 - 27,9 Li). Het aantal ongevallen kwam hier uit op 19, ruim 60 procent minder dan in voorgaande jaren. Deze verbetering is waarschijnlijk een gevolg van het verdwijnen van de files die hier normaal in de avondspits staan op de rijstroken in de richting Rotterdam. De rijstroken naar Den Haag zijn op hetzelfde moment meestal filevrij, met als gevolg dat invoegen in de stroken naar Rotterdam om extra behendigheid van de bestuurders vraagt. De verminderde verkeersdrukte door de coronapandemie heeft dit probleem (tijdelijk) opgelost.

Kijk voor de ranglijsten met de gevaarlijkste snelwegtrajecten op de site van de Stichting Incident Management Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.