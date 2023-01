Dit is nu de meest verkochte autokleur ter wereld

Chemieconcern BASF heeft uitgezocht wat wereldwijd de populairste exterieurkleuren van nieuwe auto’s zijn. De verrassing is dat er steeds meer bijzondere kleuren bijkomen, zoals bijvoorbeeld ‘violet’. Bij de top 3 is het al jaren stuivertje wisselen tussen zwart, wit en grijs.

Als kleurliefhebber moet je wel een roze bril opzetten om het positieve nieuws te zien in het laatste jaarrapport over autolakken van BASF. De aandelen van ‘achromatic’-kleuren, hier onderverdeeld in wit, zwart, grijs en zilver, groeien bijna stuk voor stuk ten opzichte van vorig jaar. Wit ging in 2022 van 37 naar 39 procent van het totaal en is daarmee wereldwijd met afstand de populairste autokleur.

Wit, grijs en zwart goed voor 81 procent van het totaal

Zwart eindigde op de tweede plek en kreeg er een procentpuntje bij, voor een totaal van 18 procent. Ook grijs is met 16 procent iets populairder dan voorheen, terwijl zilver zijn aandeel van 8 procent wist te behouden. In totaal zijn de drie ‘kleuren’ goed voor maar liefst 81 procent van het totaal, meer dan driekwart van alle nieuwe auto’s. In 2021 was dat nog 77 procent. Let wel: in dit onderzoek gaat het om ‘niet-commerciële voertuigen’. Alle witte en grijze busjes en vrachtwagens die je onderweg ziet, tellen niet mee.

Het totale aandeel van echte kleuren als rood, blauw en groen slinkt van 23 naar 19 procent van het totaal. Toch ziet BASF een lichtpuntje, want de creatievere kleuren in deze categorie winnen iets aan populariteit.

Violet verschijnt voor het eerst op de autokleurenkaart

Ook is het scala aan verschillende kleuren volgens BASF licht gegroeid. Dat komt niet helemaal tot uiting in de grafiek, al zien we daar wel voor het eerst ‘violet’ op verschijnen. Volgens BASF winnen ook geel, oranje en groen aan populariteit, al blijft het in al die gevallen bij een afgerond aandeel van 1 procent. Van de echte kleuren blijven blauw en rood met enige afstand het populairst, al leveren beide een procentpuntje in.

Verschillen per wereldregio

Het kleurenrapport maakt onderscheid in verschillende wereldregio’s. Zo zien we dat wit in de EMEA-regio, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, vrij stevig aan populariteit won (van 26 naar 29 procent), ten koste van grijs. Zwart werd juist weer wat populairder en is nu net als grijs goed voor 19 procent van het totaal. Zilver lijkt ‘bij ons’ eveneens bezig aan een kleine comeback en stijgt van 9 naar 10 procent.

Grijs met toefje blauw of paars rukt op bij autokleuren

De enige regio waar grijstinten als totaal wat aan populariteit inleverden, is Noord-Amerika. BASF merkt tevens op dat er binnen de verschillende kleuren meer gezocht wordt naar creatieve oplossingen. Zo zijn variaties op grijstinten, bijvoorbeeld met een toefje blauw of paars en/of een matte afwerking, sterk in opkomst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: