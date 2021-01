Dit is opnieuw de bestverkochte auto ter wereld

VIDEO / RIJ-IMPRESSIE De gekke gezinsauto met het ‘briljante brein’: hoe de Hyundai Tucson autorijden veiliger maakt

24 januari Het uiterlijk van de nieuwe Hyundai Tucson mag je gerust een beetje gek noemen. Naast dat ze verdeelde meningen uitlokken, leiden de vele lampen in de neus, vouwen in het plaatwerk en andere overdadige ontwerpdetails de aandacht af van waar het echt om gaat bij deze crossover uit Korea: dit is één van de veiligste en meest geavanceerde (betaalbare) familieauto’s van het moment.