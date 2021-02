Dit moet je vandaag doen, zodat je morgen je autodeur nog openkrijgt

Een mager winterzonnetje kan er morgen - net als gisteren - voor zorgen dat sneeuw op autodaken kortstondig begint te smelten. Het smeltwater loopt dan via de deuren, zijramen en bijbehorende rubbers naar beneden, om enkele uren later weer te bevriezen. Het gevolg: een portier dat net zo moeilijk open gaat als de kluisdeur van een bank.

Gelukkig telt een gewaarschuwd mens voor twee en dus kun je vandaag nog maatregelen treffen. De belangrijkste is het insmeren van je portierrubbers met een speciaal verzorgend middel uit de autospeciaalzaak. Wat ook helpt: het supersmeermiddel WD40, vaselinespray, zuurvrije vaseline, talkpoeder of babypoeder. Het is een klusje van een paar minuten, maar kan veel leed besparen. Het vervangen van gescheurde deurrubbers is namelijk een dure aangelegenheid.

Drukken tegen buitenkant

Wanneer er desondanks geen beweging in je autodeur zit, controleer dan eerst of de rubberen afdichtingen van de autodeur aan elkaar bevroren zijn of dat het vergrendelingsmechanisme bevroren is. Als het typische mechanische geluid van de centrale vergrendeling te horen is, of de sleutel in het sleutelgat kan worden gestoken en gedraaid, maar de deur gaat nog steeds niet open, dan is dat te wijten aan de rubberen randen van de deur.

Let op: forceer nooit een bevroren autodeur, anders kunnen de rubbers en andere bevroren materialen scheuren. Druk in plaats daarvan tegen de buitenkant van de autodeur. Hierdoor kan het ijs loskomen uit de openingen tussen de afdichtingen. Licht kloppen op het deurpaneel kan ook helpen.

Warm water mag

Een andere mogelijkheid: giet voorzichtig warm water (ca. 50 graden) rond het deurkozijn. Maar gebruik nooit kokend water, dit kan de verf beschadigen. Als de deur weer geopend kan worden, droog dan de binnenkant van de deur en de deurafdichtingen om te voorkomen dat deze opnieuw bevriezen.

Als het deurslot bevroren is, kan een de-icer helpen - het is het beste om het in je jaszak te bewaren en niet in de auto. Als alternatief kan ook een alcoholhoudend ontsmettingsmiddel, nagellakremover of desnoods after shave ook worden gebruikt. Gebruik ook geen kokend water op bevroren ramen, aangezien de plotselinge temperatuurstijging ervoor kan zorgen dat het raam barst of versplintert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.