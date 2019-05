Dit slimme mobiele vakantiehuis wekt energie op

Wie is toch de dief van die peperdure en zeldzame Ferrari?

18:28 Wie is toch de man die er deze week bij Düsseldorf met een peperdure Ferrari 288 GTO vandoor ging? De Duitse politie heeft hem in tegenstelling tot de rode Italiaanse bolide in kwestie nog niet gevonden. Maar naar aanleiding van de opsporingsfoto die online werd gedeeld, komen van heinde en verre tips binnen.