Dit type auto met geblindeerde ramen is populair bij brandstofdieven

Gepepperde benzine­dief ontsnapt tijdens worsteling met agenten, maar blijft niet lang uit handen van politie

26 mei De politie heeft gisteravond bij de onbemande pomp in Waarder langs de A12 de handen vol gehad aan de aanhouding van een man, die verdacht wordt van het stelen van brandstoffen. Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding, kreeg pepperspray in het gezicht gespoten maar wist toch te ontsnappen. Later lukte het een opgetrommelde politiemacht hem toch in de boeien te slaan.