Dit waren vorig jaar de veiligste auto’s in hun klasse

De European New Car Assessment Programme, zoals Euro NCAP voluit heet, is een onafhankelijke Europese non-profitorganisatie die sinds 1997 de resultaten van crashtests publiceert. De algehele winnaar van afgelopen jaar is de volledig elektrische Mercedes-Benz EQS.

Dit vlaggenschip van de Duitse fabrikant kwam als beste uit de bus in de categorieën ‘executive auto’ en ‘puur elektrisch’. Daarmee troeft het model nipt de nummer twee af, de Polestar 2.

Nissan Qashqai beste compacte SUV

In de categorie ‘compacte SUV’ is de winnaar de Nissan Qashqai, met uitstekende prestaties. Het model bleef maar net de elektrische VW ID.4 voor. De prijs in de categorie ‘grote SUV’ gaat naar Škoda’s eerste volledig elektrische SUV, de Enyaq iV. Het zilver ging in deze categorie naar de BMW iX.

Renault Zoe minst veilig

De Toyota Yaris Cross behaalde de eerste plaats in de categorie ‘kleine multipurpose vehicle (MPV)’. De Škoda Fabia was de beste ‘kleine gezinsauto’. Minder tevreden was Euro NCAP over de Renault Zoe. Het model kreeg nul sterren (‘kan legaal worden verkocht maar mist essentiële moderne veiligheidstechnologie’). Zustermerk Dacia deed het nauwelijks beter met de elektrische Dacia Spring. Klik hier om te zien hoe veilig jouw auto is.

