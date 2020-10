Dit wordt de Netflix voor auto's: Lynk & Co

Wat Netflix is voor films en Spotify voor muziek, wil Lynk & Co worden voor het autorijden. Het nieuwe Chinese automerk introduceert deze maand een abonnement waarmee consumenten flexibel een auto kunnen gebruiken. Niet meer onderhandelen over de aankoop met de verkoper in een traditionele showroom: bij Lynk & Co kunnen geïnteresseerden zich bij een 'club' in Amsterdam inschrijven voor een abonnement.