Dit zijn alle auto's uit de ‘schuurvondst’ in Dordrecht

Ga er maar aan staan: verspreid over enkele locaties worden in één klap ruim tweehonderd klassiekers gevonden, allemaal onder een laag stof, en die moet je allemaal identificeren. Sommige auto’s herkent iedereen wel, maar wat te denken van een Sunbeam 20HP Tickford of een Villard Type 27? Er waren al ontzettend veel foto’s waarmee iedere liefhebber lekker aan het spotten kon slaan, maar nu heeft Classic Car Auctions zelf ook een lijst gedeeld van de te veilen objecten uit de ‘Palmen-collectie’.

Barnfind zet Dordt in internationale spotlights: The Times spreekt over vondst van tientallen miljoenen

We zijn er al even met een stofkam doorheen gegaan en hebben wat kasten, brommers en een zitmaaier achterwege gelaten. Het zijn overigens niet alleen maar spectaculaire klassiekers: er zitten ook auto’s bij als een Opel Movano uit 2006, een BMW 3-serie uit 1996 en een Fiat Ducato pick-up. En ook qua klassiekers is er in alle prijsklassen wel wat te koop. Vanaf 19 mei vanaf 17.00 uur begint de veiling, die in delen sluit. 27, 28 en 29 mei zijn er kijkdagen in Dordrecht.