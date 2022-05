Dit zijn de beste elektrische lifestylefietsen

fietstestEen blikvanger. Dat is de felgekleurde lifestylefiets die Marja Verharen (55) probeerde op de testdag in Utrecht. Mooi om te zien. ‘Maar niet om zelf mee te rijden, dat is iets voor iemand van 30.’

Bovendien, met die bagagedrager voorop niet heel erg handig om mee te nemen als ze samen met haar man met de caravan op pad gaat, zoals ze regelmatig doen. Want dan gaan de fietsen altijd mee.

Marja Verharen fietst sinds een jaar of twee zelf elektrisch, ze bezocht eerder al een ADR Fietstest. Uiteindelijk kocht ze er op basis van die ervaringen en na andere adviezen een bij de plaatselijke rijwielhandelaar.

Brede banden

Toch kwam ze dit jaar weer. Gewoon om fietsen te proberen, te zien of eventuele nieuwe ontwikkelingen haar bevallen. ,,Daardoor ontdekte ik dat ik erg blij mag zijn met mijn eigen fiets. Die is sportief, heeft lekker brede banden, een stevig stuur, acht versnellingen en is verder gewoon rechttoe rechtaan.’’ En stevig genoeg om er twee flinke fietstassen aan te hangen. ,,Gewoon handig.’’

Nee, een ‘lifestylefiets’ is niet echt iets voor Marja Verharen, al is het een misverstand dat in die categorie design het voornaamste aspect zou zijn: met veel van deze fietsen kun je prima je woon-werkkilometers maken, of toeren. Aan de andere kanten vinden veel mensen het nu eenmaal fijn om op een vervoermiddel te zitten dat er gelikt uitziet.

Wie is TestKees? Namens de Fietsersbond neemt consumentenvoorlichter ir. Kees Bakker, ook wel Testkees, al twintig jaar fietsen en e-bikes onder de loep. Hij is een autoriteit op fietsgebied, in de ruimste zin. ,,Staar je niet blind op merknamen”, is zijn advies. ,,Kijk naar de onderdelen. Alle merken zijn afhankelijk van dezelfde onderdelenleveranciers.’’ Op deze pagina’s geeft hij reviews bij alle e-bikes die Best Getest of Beste Koop zijn. Meer adviezen weten? Zie ook fietsersbond.nl/testkees.

Tijdens de testdag in Utrecht maakte Verharen in de omgeving van het Experience Center haar eigen testcircuitje. ,,Ook over een zandpad, niet alleen over asfalt. We zijn van de weg gegaan, want dat doe je in het echt ook weleens.’’

Ook probeerde ze te fietsen met de aandrijving uitgeschakeld. ,,Dat een fiets ook dan nog licht trapt is namelijk belangrijk’’, vindt ze.

Woon-werk

Met haar eigen elektrische fiets rijdt ze naar haar werk in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, vanuit haar woonplaats Rossum in de Bommelerwaard: 20 kilometer voor een enkele reis. Een rit die ze voordat ze een e-bike aanschafte met de auto deed.

Elektrische lifestylefietsen €1500-€2500

‘Krachtige ondersteuning’

Volledig scherm Rad Power Bikes Radhino 6 Plus. © fietstest.nl

Rad Power Bikes Radhino 6 Plus | €1899

Eindcijfer test: 8



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Het hoogste aantal beoordelingen leidde ook tot het hoogste cijfer in deze populaire categorie. De vijftien testrijders prijzen de krachtige ondersteuning, goede wegligging, het duidelijke en prettig bedienbare display en een ‘fris design’. De batterij moet wel gevuld blijven, want zonder ondersteuning rijdt deze ‘zware’ fiets maar matig.

TESTKEES: Dankzij de 4 inch brede banden, sportieve zit en derailleurversnellingen een fiets die vooral tot zijn recht komt op ruige, onverharde wegen. Dankzij de krachtige motor rijdt de fiets ook uitstekend in de stad en bieden de brede banden veel comfort. Onhandig is het ontbreken van een bagagedrager.

‘Fris design’

Volledig scherm Veloretti IVY. © fietstest.nl

Veloretti IVY | €2499

Eindcijfer test: 7,2



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Het testteam prijst het frisse design, de geruisloze motor, de nette afwerking, soepele ondersteuning en het lichte gewicht. Enig zitvlees is wel aanbevolen: als minpunten staan genoteerd het ontbreken van vering en het harde zadel. Voor de meer sportieve fietsers, stellen we dan maar.

TESTKEES: Fiets met prima rijeigenschappen, prima ondersteuning van de Bafang M200 motor en fraai design. Opvallend voor de prijsklasse is de afmontage met Gates-tandriem en volautomatische versnelling van Enviolo. Je hebt dus een zorgeloze aandrijving.

Volledig scherm Batavus Velder E-go Power. © fietstest.nl

Eindcijfer test: 7,8

Scoort op alle punten hoger dan de Beste koop, is zelfs nog 50 euro goedkoper. Echter wordt de fiets als wat te zwaar beoordeeld door de testers.

Volledig scherm Gazelle Bloom C7 HMS. © fietstest.nl

Eindcijfer test: 6,9

De prettige instap, geruisloze display en goede wegligging staan genoteerd. Minpuntjes zijn de ‘zwakke ondersteuning’ en een ‘hard zadel’.



Volledig scherm Stella Dolce Superior MDS. © fietstest.nl

Eindcijfer test: 6,8

Fris, netjes, geruisloos, met prettige instap en duidelijke display leiden tot een mooie score. Het stuurslot is ‘handig’, er wordt alleen een minpunt gegeven voor de vering.

Volledig scherm Bayck B06 Crossover Transporter. © fietstest.nl

Eindcijfer test: 6,7

Het geluid van de motor valt misschien wat tegen. De krachtige ondersteuning, het frisse design, de prettige instap en de nette afwerking vallen wel in de smaak.

Elektrische lifestylefietsen €2500 - €3500

‘Je zoeft over de weg als een gazelle’

Volledig scherm Gazelle HeavyDutyNL C5 HMB. © fietstest.nl

Gazelle HeavyDutyNL C5 HMB | €2849

Eindcijfer test: 7,9



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Het is prettig instappen op deze Gazelle, en daarna zoef je over de weg als een gazelle. Het ‘HeavyDuty’ in de naam zou kunnen verwijzen naar de degelijke vormgeving, het testpanel oordeelt: fris design, prettig bedienbare en duidelijke display, geruisloze motor. Deze fiets scoort in alle categorieën goed, enkele testers wijzen op een ‘zware fiets’, en dat rijdt ‘matig’ zonder ondersteuning.

TESTKEES: Dankzij de robuuste voor- en achterdrager, de dubbele standaard en de stuurblokkering een echte boodschappenfiets. Dankzij de krachtige Performance Line-motor (65Nm) trek je ook met veel lading makkelijk op. Verder heeft de fiets een goede afmontage met de Gates-tandriem, hydraulische velgremmen en de makkelijk schakelende Nexus 5 versnellingsnaaf.

‘Dat maakt deze toch al lichte fiets nóg mooier’

Volledig scherm Mokumono Delta C. © fietstest.nl

Mokumono Delta C | €3090

Eindcijfer test: 7,4



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★

Laat je niet misleiden door de Japans aandoende merknaam, ook deze Beste koop is onvervalst Hollands fabrikaat. ‘Fris design’, ‘soepele ondersteuning’, ‘geruisloze motor’ en ‘netjes afgewerkt’ oordeelt het testpanel. Minpuntjes zijn de bediening van het display en het harde zadel. Zorg voor stroom waar je hem oplaadt: de batterij is in het frame verwerkt en niet uit te nemen. Dat maakt deze toch al lichte fiets nóg mooier!

TESTKEES: Echt een fiets voor veel inspanning van jezelf en spaarzaam gebruik van de motor. De fiets heeft namelijk geen versnelling en een accu van maar 250Wh. Maar dankzij de sportieve zit, het lage gewicht en de efficiënte aandrijving heb je onder normale omstandigheden maar weinig extra motorondersteuning nodig en toch een actieradius van zo’n 60 km.

Volledig scherm ADVANCED EBIKE Urban. © fietstest.nl

Eindcijfer test: 7,8

Deze Duitse kwaliteitsfiets (oorspronkelijk heette het merk Das Original) scoort louter superlatieven: fris, geruisloos, duidelijke display, nette afwerking, soepele ondersteuning. Minpuntje voor sommige testers: het gewicht.

Volledig scherm Union E-Lane HMS. © fietstest.nl

Eindcijfer test: 7,3

De naam belooft een fiets voor fietsplezier. Het testpanel noteert: geruisloos, fris design, soepel, goede wegligging, duidelijke display, netjes afgewerkt. Maar ook: lastige instap en geen vering.

