Dit zijn de beste sportieve elektrische woon-werkfietsen

Column De vrouw in de paarse jas ze slalomde om andere fietsers heen als Tomba la Bomba

23:02 Ik stond te wachten bij het stoplicht toen ze naast me kwam staan. Paarse jas, wapperende paardenstaart. Net als ik had ze haar elektrische bakfiets volgestouwd met kinderen. Ze keek naar het rode licht, en daarna naar mij. Daarna duwde ze haar voorwiel een centimeter of tien voor dat van mij terwijl ze me recht in mijn ogen staarde. Ik schoof ook een klein stukje op.