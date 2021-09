Dit zijn de beste tweedehandsauto's per model

De Britse onafhankelijke consumentenorganisatie WhatCar heeft de Used Car of the Year Awards uitgereikt. Opvallend genoeg ging een Franse auto er met de hoofdprijs vandoor.

De Peugeot 5008 werd tot overall winnaar gekroond, waarbij het model met zeven zitplaatsen door de jury werd geprezen vanwege het ruime en stijlvolle interieur, de indrukwekkende verfijning als het gaat om de rijeigenschappen en de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Met de uitkomst is misschien niet iedereen het eens, want Franse voertuigen hebben over het algemeen een minder goede reputatie op het gebied van betrouwbaarheid. En dat is nou juist een van de belangrijkste punten voor kopers van tweedehands modellen die meestal iets ouder zijn, omdat ze buiten de garantie vallen, of dreigen te vallen.

Peugeot 5008 grote winnaar

Toch werd de Peugeot door het beoordelingsteam geprezen vanwege zijn sterke reeks efficiënte motoren, samen met zijn zeven zitplaatsen en praktische bruikbaarheid. Dit zorgde er ook voor dat de Peugeot niet alleen een klasse-overwinning behaalde in de categorie grote SUV’s, maar ook de algehele winnaar werd.

Mark Pearson, redacteur gebruikte auto’s bij What Car over de 5008: ,,Het is altijd een moeilijke beslissing om zoveel aantrekkelijke tweedehandsauto’s te beoordelen en dan maar één winnaar te mogen kiezen. Maar uiteindelijk stak er maar één auto met kop en schouders boven de rest uit en dat was de Peugeot 5008. We hebben hem lang bewonderd als nieuwe auto, en nu vinden we het ook een briljante tweedehandsauto.”

17 categorieën

Er waren 17 categorieën dit jaar, met in elke categorie een winnaar en twee tweede-prijswinnaars om aspirant-kopers te helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Alle categorieën werden beoordeeld door een panel van experts, die de allround capaciteiten, betrouwbaarheid, waarde en beschikbaarheid van gewilde versies in overweging namen en vervolgens de beste auto’s in die klasse kozen.

De prijzen kwamen dit jaar vooral in handen van BMW, met in totaal vier categoriewinnaars voor het Duitse merk. Audi en Skoda waren daarna de meest succesvolle fabrikanten met elk drie overwinningen.

Volledig scherm Kia Picanto. © Kia

Gebruikte stadsauto van het jaar

Winnaar: Kia Picanto (2017-heden). Ook goed: Hyundai i10 (2014-2020) & Volkswagen Up (2012-heden)



Gebruikte kleine auto van het jaar

Winnaar: Skoda Fabia (2015-heden). Ook goed: Seat Ibiza (2017-heden) & Suzuki Swift (2010-2017)



Gebruikte gezinsauto van het jaar

Winnaar: Audi A3 (2013-2020). Ook goed: Skoda Octavia (2013-2020) & Volkswagen Golf (2013-2020)



Gebruikte zakenauto van het jaar

Winnaar: Audi A4 (2015-heden). Ook goed: BMW 3 Serie (2019-heden) & Volkswagen Passat (2015-heden)



Gebruikte luxeauto van het jaar

Winnaar: BMW 5 Serie (2017-heden). Ook goed: Audi A8 (2017-heden) & Mercedes-Benz S-Klasse (2014-2020)



Gebruikte compacte SUV van het jaar

Winnaar: Seat Arona (2018-heden). Ook goed: Audi Q2 (2016-heden) & Renault Captur (2013-2019)



Gebruikte gezins-SUV van het jaar

Winnaar: Skoda Karoq (2017-heden). Ook goed: Seat Ateca (2016-heden) & Volkswagen Tiguan (2016-heden)



Gebruikte grote SUV van het jaar

Winnaar: Peugeot 5008 (2017-heden). Ook goed: Audi Q5 (2018-heden) & Skoda Kodiaq (2016-heden)



Gebruikte luxe SUV van het jaar

Winnaar: Audi Q7 (2015-heden). Ook goed: Porsche Macan (2014-heden) & Volvo XC90 (2015-heden)



Gebruikte MPV van het jaar

Winnaar: Volkswagen Touran (2015-heden). Ook goed: Ford Galaxy (2015-heden) & Citroën Grand C4 Picasso (2014-2018)



Gebruikte stationwagen van het jaar

Winnaar: Skoda Octavia (2013-2020). Ook goed: BMW 5 Serie (2017-heden) & Volkswagen Passat (2015-heden)



Gebruikte Hot Hatch van het jaar

Winnaar: Ford Fiesta ST (2013-2017) Ook goed: BMW M135i (2012-2016) & Renault Megane RS (2018-heden)



Gebruikte coupé/cabriolet van het jaar

Winnaar: BMW 4 Serie Gran Coupé (2014-2020). Ook goed: Audi TT (2014-heden) & Audi A3 Cabriolet (2014-2020)



Gebruikte sportwagen van het jaar

Winnaar: BMW i8 (2014-2020) Ook goed: Porsche Cayman (2013-2016) & Mazda MX-5 (2015-heden)



Gebruikte sportsedan van het jaar

Winnaar: Mercedes-AMG E63 (2017-heden). Ook goed: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016-heden) & Mercedes-AMG C63 (2016-heden)



Gebruikte hybrideauto van het jaar

Winnaar: BMW 530e (2017-heden). Ook goed: Hyundai Ioniq (2017-heden) & Volkswagen Passat GTE (2015-heden)



Gebruikte elektrische auto van het jaar

Winnaar: Renault Zoe (2013-heden). Ook goed: Nissan Leaf (2018-heden) & Tesla Model 3 (2019-heden)



