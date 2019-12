Dit zijn de boetes voor het verkeerd vervoeren van de kerstboom

Een kerstboom is geen handig object om met de auto te vervoeren. Een boom is groot, lang, onhandig, verliest naalden en is plakkerig door de hars. Vijf tips om dit gevaarte veilig en boetevrij thuis te krijgen.

Een slecht gemonteerde kerstboom is een levensgevaarlijk projectiel, zo blijkt uit een crashtest van de Duitse ADAC. Daarom is het belangrijk om goed te kijken hoe je deze veilig thuis krijgt. Wanneer je auto groot genoeg is of je boom klein genoeg, kan deze mee in de auto - desnoods met neergeklapte achterbank.

Lees ook Vraag naar boomlange kerstbomen groter dan ooit Lees meer

In veel gevallen is de boom echter te lang. Het is dan zeer ongezond om te rijden met een geopende achterklep, omdat de uitlaatgassen dan naar binnen worden gezogen bij hatchbacks, SUV's en stationwagons. De beste methode is vervoer op een aanhanger, maar het is ook mogelijk om de boom op de dakdrager van de auto te plaatsen. Doe dat in alle gevallen met de stam naar voren, omdat anders de takken door de wind die ze tijdens het rijden opvangen beschadigen.

Gebruik voor het vastbinden spanbanden zodat de boom niet verschuift tijdens het rijden - één om de stam en één om de takken. De ANWB en andere instanties raden het af om bijvoorbeeld een ‘spin’ te gebruiken - oftewel een elastische band met haken aan het uiteinde. In dat geval kan de boom bij een botsing worden gelanceerd en dan kan ook een kleine kerstboom door de zwaartekracht zo een kracht van 750 kilo krijgen. Dit is vooral gevaarlijk voor verkeer dat zich voor je auto bevindt. Wanneer de boom niet goed zit vastgesjord, is de boete 140 euro.

Wanneer de boom meer dan een meter uitsteekt, ben je verplicht om een vlag aan het uiteinde te bevestigen. Ook moeten te allen tijde het kenteken, de achterlichten en richtingsaanwijzers zichtbaar zijn. Wanneer er geen vlag wordt gebruikt en de boom verder dan een meter uitsteekt, loop je kans op een boete van 140 euro. Steekt de boom meer dan 1,75 meter uit achter de auto, dan is de boete 210 euro. Wanneer bijvoorbeeld het kenteken niet goed leesbaar is doordat de kerstboom er overheen hangt, kost dat maximaal 149 euro.

Vijf tips voor een veilig kerstboom-transport:

- Monteer de kerstboom op de dakdrager van de auto.

- Gebruik een spanband en snoer ook de top van de boom vast.

- Controleer voor vertrek goed of de boom niet kan schuiven.

- Monteer een waarschuwingsvlag als de boom meer dan een meter uitsteekt.