Dit zijn de meest betrouwbare kleine tweedehands auto's

In het onderzoek van WhatCar zijn meer dan 18.000 mensen ondervraagd over eventuele storingen die hun auto’s de afgelopen 12 maanden hebben opgelopen en hoeveel het kostte om die problemen op te lossen. Vervolgens heeft WhatCar deze gegevens gebruikt om elk model een unieke betrouwbaarheidsbeoordeling te geven. Op die manier kwam het tot een ranglijst met de beste en slechtste compacte auto’s tot vijf jaar oud.

Tweede auto

Volgens WhatCar zijn kleine auto’s weliswaar niet duur om aan te schaffen, maar moeten ze ook duurzaam en goedkoop te repareren zijn. Dit omdat ze vaak eigendom zijn van studenten of worden gebruikt als tweede auto in het gezin. Met dat in gedachten kwam WhatCar tot een lijst met modellen waarvan je nog jaren plezier kunt hebben, plus een overzicht van de modellen die je beter links kunt laten liggen.

Suzuki

Opvallend is dat bijna de gehele top 10 bestaat uit auto’s van de Volkswagen Groep en uit Japan en Korea. Het enige buitenbeentje is Renault-dochter Dacia, dat met twee modellen in de lijst staat. De Suzuki Celerio is volgens WhatCar de meest betrouwbare compacte auto. Het model heeft zelden problemen en de betrouwbaarheidsindex is 98,9 procent. Op plek twee staat de Honda Jazz met een betrouwbaarheidsscore van 98,3 procent. De Dacia Sandero staat op plek drie met een betrouwbaarheidsscore van 97,9 procent.