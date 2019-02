Dit zijn de meestverkochte auto's ter wereld

Ook Volkswagen is goed vertegenwoordigd in de top 10. De Tiguan staat op de vijfde plaats, maar de Golf verliest aanzienlijk en zakt naar plek zes. Van deze twee modellen verkocht VW jaarlijks iets minder dan 800.000 stuks. Met een omzetstijging van meer dan elf procent klom de Polo van de tiende naar achtste plek.

Nieuw in de top 10 is de Toyota Camry, die ook in Europa weer te koop is. De Ford Focus maakte een duikvlucht naar de 23ste plaats. Daarmee is deze compacte auto de grootste verliezer in de top 100. Andere sterke dalers zijn de VW Jetta (22e), de Audi A3 (59e), de Toyota Prius (93e) en de Ford Kuga (98e).