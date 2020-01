Dit zijn de milieuvriendelijkste auto's volgens de ADAC en ze zijn niet elektrisch

Tweede kwartaal op rij winst voor Tesla

12:53 Tesla heeft in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar winst geboekt, net als in het kwartaal daarvoor. De fabrikant van elektrische auto's deed er in de verslagperiode veel aan om zoveel mogelijk auto's af te leveren. Dat lukte vooral ook dankzij de eindsprint in Nederland, net voordat per 1 januari de fiscale bijtelling voor elektrische auto's zou worden verhoogd van 4 naar 8 procent. Een flinke stijging van de omzet was het gevolg.