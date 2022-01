Dit zijn de tien meest betrouwbare automerken

De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop heeft in vijf Europese landen onder 60.000 autobezitters onderzoek gedaan naar het aantal gebreken waar hun auto mee te kampen had. Grote winnaars zijn de Aziatische autobouwers.

Japanse automerken hebben over het algemeen het imago hoog te scoren op het gebied van betrouwbaarheid. Lexus houdt de reputatie van de Japanse bouwkwaliteit in stand. Het komt na onderzoek in vijf Europese landen (België, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal) als betrouwbaarste automerk uit de bus. Het gros van de gemelde problemen had betrekking op de elektronica. Ook problemen met de remmen en defecten in de aandrijflijn scoorden over het algemeen hoog.

Lexus top

Lexus komt als automerk met de minste problemen uit de bus. Volgens het onderzoek moest slechts 6 procent van de Lexus-eigenaren in de garantieperiode een bezoekje aan de garage brengen vanwege een defect of storing. Het is niet voor het eerst dat Lexus in het onderzoek van Test Aankoop op de eerste plek eindigt, het merk won het tweejaarlijkse onderzoek namelijk ook in 2020 en 2018. Dit jaar was Lexus ook de winnaar van het jaarlijkse betrouwbaarheidsonderzoek van het Amerikaanse J.D. Power.

Japanners en Koreanen aan kop

Subaru eindigt achter Lexus op de 2de positie, gevolgd door Toyota op plek 3 en Mitsubishi op de 4de plaats. Nagenoeg de gehele top 10 bestaat uit Aziatische fabrikanten. Op plek 5 komen we namelijk Kia tegen, waar Suzuki met een notering op de 6de plaats achter aansluit. Plekken 7 en 8 zijn voor achtereenvolgens Hyundai en Honda, Mazda volgt op plek 9. Seat is de enige niet-Japanse of Koreaanse fabrikant in de top 10 en is direct hekkensluiter op plek 10.

Tesla flop, maar toch tevreden klanten

Ongetwijfeld is Tesla minder gelukkig met de resultaten va het onderzoek van Test Aankoop, want dit merk staat onderaan de betrouwbaarheidslijst. Opvallend, Tesla scoort na Porsche namelijk wel het hoogste onder het kopje ‘tevredenheid’.

