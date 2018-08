Dit zijn de vijf grootste ergernissen in het verkeer

Vrouwen ergeren zich vaker dan mannen aan het smartphonegebruik van automobilisten, zo blijkt uit onderzoek van online verzekeraar Allsecur. Ron Adams, Brand Manager bij Allsecur, licht toe: ,,In de afgelopen jaren is het aantal smartphones in Nederland explosief toegenomen, ook in het verkeer. Dit wordt een steeds grotere bron van irritatie. Zo stond deze ergernis in 2015 nog op een achtste plaats en werd door slechts 13 procent van de Nederlandse automobilisten genoemd als een van de grootste ergernissen in het verkeer. Vorig jaar is de smartphone gestegen naar een tweede positie met 49 procent en nu is hij de nummer één ergernis met 53 procent.”