Dit zijn de vijf meest gegoogelde automerken ter wereld

Toyota is niet alleen het meestverkochte automerk ter wereld, ook qua zoekgedrag op Google is het merk koploper. BMW, de nummer één van vorig jaar, viel hard terug.

Website Compare the Market analyseerde de zoekgegevens van 158 ​​landen in 2018, 2019 en 2020. Het totale aantal zoekopdrachten voor automerken in 2020 bedroeg ongeveer 88 miljoen. Volgens de studie stond Toyota op de eerste plaats in 55 landen, wat neerkomt op 34,8 procent van het totale aantal geanalyseerde landen.

Deze positie was een jaar eerder nog in handen van BMW, dat tijdens het door de pandemie geteisterde jaar een enorme daling in het zoekvolume kende. BMW was een jaar eerder nog het meest gezochte automerk in 118 landen, tegenover slechts 34 landen in 2020. Dat komt neer op een daling van 64 procent.

Mercedes-Benz staat ook dit jaar weer op plek drie. Interessant is dat de merken Kia en Ford het relatief goed deden met een vierde en vijfde plaats. Beide automerken stonden in 2019 nog op de laatste plaats, met elk een eerste plek in slechts één land.

Dit zijn de meest gezochte automerken in 2018, 2019 en 2020. © Compare the Market

