Dit zijn de vijf meest gemaakte fouten bij groen licht

1. Het vergeten van tegemoetkomend verkeer

2. Niet uitkijken voor fietsers, voetgangers en trams

Fietsers, bromfietsers, snorfietsen en trams die rechtdoor gaan terwijl jij afslaat, hebben ook voorrang als het licht op groen staat. Vertrouw nooit alleen op de buitenspiegel, over je schouder kijken is een must.

3. Het blokkeren van kruispunten

Veel automobilisten hebben de neiging om een verkeerslicht snel achter zich te willen laten, vaak zonder goed te kijken of de kruising wel vrij is. Wanneer je een kruising blokkeert, kan er verder ook geen ander verkeer langs en je loopt kans op een boete van 250 euro. Wacht dus bij de stopstreep tot je zeker weet dat je kunt oversteken. Mocht je toch vastlopen, dan kun je ook naast de auto voor je gaan staan om kruisend verkeer zo weinig mogelijk te hinderen.

4. Enorme gaten laten vallen

De irritantste automobilisten zijn degene die niet aansluiten in de rij. Ze stoppen zo ver achter hun voorligger dat er een auto minder door kan als het licht op groen springt. Ook bestaat de kans dat de sensoren in de weg daardoor denken dat er heel weinig auto's staan te wachten en dus eerder groen geven aan het overige verkeer.

5. Niet meteen gaan rijden als het licht op groen springt

Appen, bellen of bezig zijn met andere dingen voor een rood verkeerslicht: veel automobilisten maken zich er schuldig aan. Het is zeer vervelend wanneer je achter zo iemand zit. Vooral in steden staat een verkeerslicht zo weer op rood. Helemaal als de sensoren in het wegdek door de ontstane ruimte tussen de voertuigen voelen dat er geen verkeer meer komt en dus nog sneller op rood springt.