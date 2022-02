Dit zijn de zes beste auto’s ter wereld volgens vrouwelijke journalisten

De jury van de Women’s World Car Of The Year heeft deze week bekendgemaakt welke auto’s kans maken op de titel Vrouwenauto van het jaar. De jury bestaat uit 56 vrouwelijke juryleden uit vijf continenten en 40 verschillende landen.

De verkiezing is in het leven geroepen omdat autojournalisten vaak mannen zijn, die zich waarschijnlijk minder bewust zijn van wat auto’s aantrekkelijk maakt voor vrouwen. De Women’s World Car Of The Year is specifiek daarvoor in het leven geroepen. Het is een verkiezing voor en door vrouwen.

‘Zelfde principes’

Toch zijn de stemcriteria volgens de jury gebaseerd op dezelfde principes als die van elke autokoper. De jury ontkent dan ook dat er zoiets bestaat als een ‘typische vrouwenauto’. De leden beoordeelden aspecten als veiligheid, kwaliteit, prijs, design, rijcomfort en ecologie.

Alternatieve indeling

De vrouwelijke juryleden hebben gekozen voor een alternatieve indeling van de segmenten, waarbij de categorieën elkaar in een aantal gevallen niet helemaal uitsluiten. De beste stadsauto is volgens de jury de Peugeot 308. De Kia Sportage is de Gezins-SUV van het jaar en de Ford Mustang Mach-E is uitgeroepen tot Grote auto van het jaar.

Internationale vrouwendag

De BMW iX wint in de categorie van Grote SUV van het jaar en de Performance-auto van het jaar is de Audi e-tron GT. De 4x4 & Pick-up van het jaar is volgens de vrouwelijke jury de Jeep Wrangler 4xe. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt de winnaar bekendgemaakt. Het is de twaalfde keer dat de verkiezing wordt gehouden. In de jury zitten geen Nederlandse vrouwen.

