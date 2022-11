Dit zijn het slechtste en beste automodel volgens Nederlandse automobilisten

De Renault Scénic, die is geproduceerd van 2012 tot 2015, scoort het dramatisch rapportcijfer 1,0. De Renault Mégane (2012 – 2016) doet het met een 2,2 als rapportcijfer nauwelijks beter. De op twee na slechtste auto van Nederland is volgens de Consumentenbond de Skoda Fabia (2007-2014).

Renault is desondanks niet het minst scorende merk. Dat is Citroën, met een 6,0 gemiddeld. Daar net boven, met een 6,1 gemiddeld, zitten Fiat, Ford en Renault. Suzuki is het betrouwbaarste automerk van Nederland met een 8,5, gevolgd door Mitsubishi met een 8,4 op plek twee en Subaru met een 8,3 op de derde plaats.

Voor het onderzoek werden de gegevens van 8800 eigenaren van auto’s van maximaal tien jaar oud geanalyseerd. De vragen gingen over de eventuele gebreken die hun auto het afgelopen jaar heeft vertoond. Eventuele mankementen werden ingedeeld naar zwaarte. Als een reparatie kon wachten, weegt dat minder zwaar mee (20 procent) dan als de auto direct naar de garage moest (35 procent) of echt niet verder kon rijden (45 procent).

Complete lijst met mankementen

Alle resultaten zijn per merk en model opgeteld en vervolgens werd de gemiddelde score bepaald. Zo konden alle scores met elkaar vergeleken worden, ongeacht of de auto veel of weinig verkocht is. De complete lijst met mankementen per automodel vind je hier.