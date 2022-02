DNA-setjes moeten autokrakers afschrikken: ‘Impact op slachtoffers van deze bendes is groot’

Autokra­kers slaan toe: ‘Het was weer BMW-nacht in Nesselande’

Het stuur is er uit gesloopt, de navigatie en de airbags zijn weg. Draden afgeknipt. De BMW van Mariska Bogman is van binnen helemaal gestript. Haar auto is niet de enige die onder handen is genomen. De autokrakers sloegen vier keer toe in de Rotterdamse wijk Nesselande. ,,Ze weten precies wat ze moeten hebben.’’

25 september