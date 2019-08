Dodehoektechniek moet botsing tussen fietsers en openstaande autodeur voorkomen

Het fenomeen van fietsers die geraakt worden door openstaande autodeuren wordt in het buitenland ook wel ‘dooring’ genoemd. Volgens de Amerikaanse fietsliefhebbersorganisatie League of American Bicyclists is dooring in dat land de meest voorkomende oorzaak van ongevallen tussen fietsen en auto’s, vooral in grotere steden.



Het fenomeen leidt niet alleen tot veel gewonden, maar in Nederland jaarlijks ook tot enkele doden. Volgens Cycling UK zijn in Groot-Brittannië tussen 2011 en 2015 exact 3108 mensen gewond geraakt en 8 personen overleden. Experts vrezen dat dit aantal de komende jaren zal toenemen door de opkomst van snelle elektrische fietsen, die in de regel een langere remweg hebben.

Audi en Mercedes-Benz hebben systemen ontwikkeld om deze ongevallen in de toekomst te voorkomen. Deze zijn getest door de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB. De Mercedes-Benz A-Klasse waarschuwt audiovisueel wanneer de deur wordt geopend met een knipperend lampje in de buitenspiegel en een alarmgeluid. De Audi A6 kan het openen van de deur met iets minder dan een seconde vertragen. Bovendien verschijnt er een licht in de buitenspiegel.

Beide systemen functioneren goed volgens de ADAC, ook al is de werking licht ingeperkt wanneer vlak achter de testauto een andere auto wordt geparkeerd. De systemen zijn gebaseerd op de vaak standaard aanwezige dodehoeksignalering van moderne auto's, waardoor veel fabrikanten met weinig inspanning deze techniek eveneens zouden kunnen invoeren. Dat kan volgens de automobielclub in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.