Dodelijk gevaarlijk: elk weekend riskeren waaghalzen hun leven op de Nürburgring

Tranen bij Mariska na aanslag met accuzuur op haar oude Honda ‘Miss.Red’

7 november Mariska Wielemaker moest huilen toen ze woensdagmiddag haar geliefde Honda Civic wilde ophalen bij haar vriendin voor de deur in Oost-Souburg. Ze dacht dat haar 29-jarige, puntgave ‘Miss.Red’ daar veiliger stond dan thuis aan de Meanderhof in Middelburg. De auto was echter rondom overgoten met accuzuur en remvloeistof.