Door deze vijf fouten sloop je binnen een paar winters je accu

In de winter is de autoaccu dé oorzaak van problemen. De reden: de prestaties van je accu verminderen door de lage temperaturen. Maar ook het gedrag van de bestuurder kan bijdragen aan een vroegtijdig overlijden van je accu.

Vooral in de winter is de autoaccu vaak de belangrijkste oorzaak van een auto die niet meer wil starten. De kou vermindert de prestaties van een accu, terwijl stroomverbruikers, zoals stoelverwarming en kachel, juist vaker worden gebruikt. Wanneer je onderstaande fouten voorkomt, is de kans een stuk kleiner dat je accu je op korte termijn in de steek laat.

1. Korte ritjes

Veel korte ritjes zijn niet alleen slecht voor de auto zelf, maar ook voor de accu. Dat komt doordat de accu veel kracht moet gebruiken om de motor te starten, terwijl er weinig tijd is om de accu op te laden tijdens het rijden. Als dan ook andere stroomverbruikers worden gebruikt, zoals de autoradio of de stoelverwarming, loopt de accu leeg. Op een gegeven moment houdt hij er dan mee op. Kortom: rijd je veel korte afstanden, gebruik dan regelmatig een acculader om 'm op adem te laten komen.

2. Vergeten stroomverbruikers

Externe stroomverbruikers kunnen gevaarlijk zijn voor de accu. Zo zijn er 12 volt-stekkers die de stroomvoorziening van diverse apparaten in stand houden, ook als de motor uitstaat. Als hier accessoires aan hangen zoals bijvoorbeeld een verwarmd zitkussen of een dashcam, wordt er continu stroom afgetapt, ook als de motor is uitgeschakeld. Dit geldt eveneens voor accessoires die direct op de accu zijn aangesloten, zoals marterafschrikmiddelen. Zelfs als het slechts om een klein beetje elektriciteit gaat, kan de batterij uiteindelijk leeg zijn als de auto lange tijd niet wordt gebruikt. Denk er daarom altijd aan om de accessoires tijdens het parkeren los te koppelen.

3. Vuile accu

Als de accu niet wordt verzorgd, bestaat het risico dat hij vroeg of laat niet meer werkt. Bij een vuile accu kunnen er zogeheten lekstromen door het vochtige vuil stromen, waardoor de batterij geleidelijk ontlaadt. Vooral de plus- en minpool en de aansluitingen moeten altijd schoon worden gehouden, anders kan de accu ontladen. Controleer daarom regelmatig de accu van de auto en reinig hem indien nodig.

4. Stilstand

Als de auto enkele weken niet wordt gestart, beschadigt dit ook de accu van de auto. Want zelfs als alle verbruikers zijn uitgeschakeld, verliest de accu na verloop van tijd spanning - hij ontlaadt zichzelf. Het is daarom aan te raden om de accu aan te sluiten op een autoacculader met druppelfunctie als hij lange tijd niet gebruikt gaat worden.

5. Waarschuwingssignalen

Wanneer de batterij de geest geeft, is dat vaak al lang van tevoren duidelijk. Typische signalen zijn flikkerende koplampen bij het starten of een langzamer draaiende of moeilijker startende motor. Je kunt eenvoudig controleren of de accu zwak is door het dimlicht in te schakelen met het contact aan. Als de lichtintensiteit na verloop van tijd iets afneemt, is de accu in slechte staat. Daarom is het belangrijk om de accu aan te sluiten op een oplader zodra je deze signalen opmerkt.

Tips voor het beter omgaan met de accu

- Spanning controleren: De resterende spanning kan eenvoudig worden gemeten met een batterijtester. Als de spanning lager is dan 12,6 volt, moet de accu zo snel mogelijk worden opgeladen.

- Verminder accuverbruikers: Vooral bij het rijden van korte afstanden in de winter, moet je zo min mogelijk verbruikers inschakelen om de accu te beschermen.

- Regelmatig opladen: als je je accu in leven wil houden, moet je, vooral in de winter, regelmatig de spanning controleren en de accu indien nodig opladen.

- Verwarm de accu: Er zijn speciale thermische hoezen voor de winter die de autoaccu beschermen tegen de kou. Belangrijk: in het voorjaar weer verwijderen.

• Desulfatering: Als de accu diep ontladen is of de spanning blijvend te laag is, begint de zogenaamde sulfatering. Dit proces vermindert de prestaties van de batterij. Je kunt de accu desulfateren met een ‘accupulsapparaatje’ of een speciale oplader.

