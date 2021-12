Door ‘klein foutje’ werd het leven van jong paar in een seconde verwoest, vlak voor hun bruiloft

reageer Automobi­list is klaar met Maastunnel­tracé: ‘De frustratie is enorm’

Het was deze week weer een ware martelgang bij de Rotterdamse Maastunnel voor de vele duizenden automobilisten die erdoor moesten of in de buurt moesten zijn. Een ritje van acht minuten? Het vergde gauw anderhalf uur. ,,Ik heb heel lang met vraagtekens naar die ene lege rijstrook naast me zitten kijken. Waarom is dat dan?”

8 december