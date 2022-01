Doorbraak: Mercedes komt met elektrische auto's met meer dan 1000 kilometer rijbereik

Al over twee jaar zullen er elektrische auto's te koop zijn die op een volle batterijlading meer dan duizend kilometer ver komen. Mercedes-Benz neemt het voortouw in deze ontwikkeling met een nieuwe generatie auto's die in 2024 het levenslicht ziet.

Het merk hoopt hiermee een doorbraak te forceren, want telkens weer blijkt uit enquêtes dat consumenten geen elektrische auto's willen omdat die minder ver komen dan benzine- of dieselauto's. Bovendien hebben ze vele uren nodig om weer ‘volgetankt’ te worden met stroom. ,,Wij willen dat onze nieuwe generatie auto's binnen een kwartier opgeladen kan worden om weer minimaal 300 kilometer verder te kunnen rijden”, aldus Markus Schäfer, de technische topman van Mercedes-Benz, tegenover deze nieuwssite. Ook die laadsnelheid zal vanaf 2024 een feit zijn, belooft hij.

Mercedes beperkt de technologie niet tot een grote limousine of SUV, maar zal hem juist allereerst toepassen in compacte gezinsauto's en middenklassers. Het is de autofabrikant namelijk menens om nu het grote publiek over de streep te trekken om elektrisch te gaan rijden. Volgens Schäfer hoeft de consument niet bang te zijn dat de nieuwe modellen veel duurder zullen zijn dan vergelijkbare benzine- en dieselauto's. Mede doordat regeringen, zoals ook de Nederlandse, elektrisch rijden nog steeds subsidiëren, valt de meerprijs straks waarschijnlijk te overzien.

,,Maar”, tekent Schäfer daarbij aan, ,,het zal de komende jaren nog steeds onvermijdelijk blijven om elektrische auto's duurder te maken dan brandstofauto's. Dat brengt de ontwikkeling en de vereiste techniek nu eenmaal met zich mee. Al werken wij er in onze ontwikkelingsafdelingen hard aan om het prijsverschil zo snel mogelijk op te heffen.” Mercedes wil de batterijen in toenemende mate in eigen huis gaan produceren. Nu al gebeurt ook de ontwikkeling volledig in eigen huis.

De geavanceerde technologie die de grote actieradius mogelijk maakt is vandaag voor het eerst gepresenteerd in een conceptmodel, de EQXX. Daarin is alle kennis gestopt die Mercedes-Benz momenteel in huis heeft om elektrische auto's zo efficiënt mogelijk te maken. Volgens Schäfer heeft onder andere het ontwikkelingsteam van de Formule 1-renstal van Mercedes-Benz een belangrijke bijdrage geleverd.

Schäfer verklapt desgevraagd waarin het geheim schuilt van het enorme rijbereik: ,,We hebben een nieuw batterijpakket ontwikkeld dat de helft kleiner is en ook 30 procent lichter dan het batterijpakket in ons huidige topmodel EQS.” Voor alle duidelijkheid: die EQS is een gloednieuw model dat nog maar net in de showrooms is gearriveerd.

Het batterijpakket van de EQXX is minder dan 100 kWh groot. De elektrische aandrijflijn werkt met een spanning van meer dan 900 volt. Dat is zelfs meer dan de 800 volt die Porsche, Audi en Hyundai/Kia momenteel toepassen, terwijl de meeste merken, zoals ook BMW, nog altijd met 400 volt werken. Verder hebben de ingenieurs innovaties doorgevoerd in het koelsysteem van het batterijpakket. Het resultaat is een extreem efficiënt energieverbruik: minder dan 10 kWh per 100 kilometer. Superdunne zonnepanelen in het dak zorgen ervoor dat de auto maximaal 25 kilometer ver komt op uitsluitend zonne-energie.

Formule 1-auto van Lewis Hamilton

Het conceptmodel EQXX verraadt ook dat een dergelijke grote actieradius uitsluitend haalbaar is met een extreem goed gestroomlijnde auto: de weerstandscoëfficient (CW) bedraagt slecht 0,17. Ook zijn er banden met heel lage rolweerstand gebruikt. Verder is er alles aan gedaan om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Zo is het zogenaamde subframe van het onderstel uitzonderlijk licht van gewicht en in feite een kopie van het subframe zoals dat in de Formule 1-auto van Lewis Hamilton wordt toegepast. De EQXX weegt 1750 kg en dat is weinig voor een elektrische auto van dit formaat en al helemaal voor een auto met een dergelijke actieradius.

Ook in de computers en software zijn belangrijke innovaties te zien, vooral bedoeld om het stroomverbruik te beperken. Het grote aantal computers van de moderne auto is in de EQXX teruggebracht tot slechts vier. Bovendien worden veel computerfuncties in een slaapstand gebracht als ze even niet nodig zijn. Kunstmatige intelligentie speelt hier een grote rol. Ook de toegepaste beeldschermen verbruiken veel minder stroom dan voorheen. Sterker nog, alles is teruggebracht tot één hightech beeldscherm dat volledig in het oppervlak van het dashboard is geïntegreerd en dus niet langer als een apart beeldscherm in de auto wordt geplaatst.

,,Dit is geen showcar, maar een statement”, zegt Markus Schäfer over de EQXX. ,,Hiermee willen we laten zien hoe wij de komende jaren de grenzen van het elektrisch rijden zullen verleggen.” Schäfer zegt er niet vanuit te gaan dat álle kopers behoefte hebben aan een auto met meer dan duizend kilometer rijbereik. ,,We zullen daarom ook versies uitbrengen die minder ver komen en dus goedkoper zijn.”

Tegelijkertijd onderstreept Schäfer dat een grote actieradius essentieel is voor de doorbraak van de elektrische auto. ,,Veel mensen durven het elektrisch rijden nu nog niet aan, uit angst dat de batterijen leeg zijn en dat ze urenlang bij een laadpaal moeten staan. Als die al te vinden is.”

De angst is deels terecht, vindt Schäfer. ,,Want de komende jaren zal je nog steeds niet overal ter wereld genoeg laadpalen vinden. Hoewel het natuurlijk per land verschilt, is het laadnetwerk bij lange na niet vergelijkbaar met het huidige wereldwijde netwerk van tankstations. En ik verwacht niet dat daar voor 2030 verandering in komt.”

