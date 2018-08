Drie Franse steden weren vervuilende auto's

Video Verwoesten­de explosie op snelweg Bologna: Minstens een dode en 55 gewonden

16:13 Op een snelweg nabij de luchthaven van Bologna heeft zich een grote explosie voorgedaan. Die werd volgens lokale media veroorzaakt door een verkeersongeval met onder andere een tankwagen. Door de kracht van de explosie, die in de hele Noord-Italiaanse stad voelbaar was, stortte een deel van een viaduct in. Er viel minstens één dode en 55 personen raakten gewond.