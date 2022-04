Dronken bestuurder negeerde rood kruis en ramde weginspecteur Jeroen: ‘Ik vergeet die dag nooit meer’

met video Bewoners opge­schrikt door harde klap in de nacht: ‘Dit is zo verdrie­ting. Plek schreeuwt om een tunnel’

Een 32-jarige man uit Utrecht is ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de veelbesproken Pijperlaan in Oog in Al. Sinds het ongeval van donderdagnacht is de veroorzaker spoorloos, op een gedumpte auto in het Amsterdam-Rijnkanaal na. ,,We hopen op beelden van de vluchtroute.”

14 april