Dronken chauffeur probeert met freesmachine zijn dieplader weer op de A12 te krijgen

Woon je in de regio Utrecht? Dan hoef je je waarschijn­lijk geen zorgen te maken over werk

9:11 Waarmee verdienen we in Utrecht ons salaris? En zijn er straks nog banen voor lager opgeleiden of wonen er straks alleen academici met elektrische bakfietsen in de stad? Dit is wat je moet weten over de economie in Utrecht — waarmee we ons trouwens in de handen mogen knijpen.