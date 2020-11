Dronken vrouw steelt vermoedelijk auto, crasht in weiland, verzet zich bij aanhouding én heeft geen rijbewijs

Nieuwe rampenauto kan 500 corona­tests per dag aan: uitslag binnen 40 minuten

27 oktober In Duitsland is een geavanceerd rampenvoertuig ontwikkeld waarmee 500 coronatests per dag kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om tests volgens de beproefde PCR-methode zoals ook de GGD in Nederland die gebruikt. Maar dankzij de hightech apparatuur in de bus is de testuitslag al na 39 minuten bekend.